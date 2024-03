Panamée : Argent & monnaie, banquiers & ministres Port de Solférino Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

La Panamée : 3e jeudi de chaque mois pendant 3 heures. Au programme ? 7,5 km de randonnée culturelle et gratuite dans Paris !

La Panamée du mois :

Il se dit beaucoup de choses sur l’argent, la parole est d’or, tout et son contraire, l’argent n’a pas de prix, et même qu’il n’a pas d’odeur mais que c’est le nerf de la guerre, et pour se consoler ou se rassurer que plaie d’argent n’est pas mortelle certes, mais si l’argent ne fait pas le bonheur, il y contribue.

En fait c’est l’hésitation perpétuelle entre Riche comme Crésus et Pauvre comme Job.

> DÉPART 19h : Port de Solférino

RER C Musée d’Orsay ou Métro Solférino ligne 12, à la sortie du métro prendre la rue de Bellechasse vers la Seine.

> ARRIVÉE vers 22h : Place de la Concorde.

Métro Concorde lignes 1, 8 et 12.



Port de Solférino Promenade Edouard Glissant 75007

