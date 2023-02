Paname Diner Comedy PANAME ART CAFE, 30 avril 2023, PARIS.

Paname Diner Comedy PANAME ART CAFE. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 20:30 (2023-02-06 au ). Tarif : 55.0 à 55.0 euros.

Interdit aux moins de 16 ans Le Paname Art Café vous propose son Diner Comedy, un diner spectacle qui vous donne accès à son Paname Comedy Club. Une cuisine 100% “faite maison” et de qualité autour de produits frais et de saisons. Entrée + plat + dessert + spectacle Entrées (au choix) Velouté de potimarron, crème montée et éclat de pistache Ceviche de daurade coco curry à la mangue Œuf parfait, lentilles au kimchi et chips de topinambour Tartare de boeuf aux saveurs d’Asie, gelée de gingembre et pickles d’oignon Plats (au choix) Suprême de poulet jaune et son jus, purée de butternut et chou-fleur rôti Pâtes de la semaine : Rigatoni à a crème de champignon et truffes Pêche du jour : Cabillaud sauce Tom Yum et riz basmati Pièce du boucher : Filet de boeuf, écrasée de pommes de terre et sauce poivre Desserts (au choix) Tarte tatin, crème fraîche Moelleux au chocolat, glace vanille Brioche perdu, glace vanille et caramel beurre salé Tapioca au lait de coco, tartare de mangue Menu susceptible de modification sans préavis par la salle. Avec en alternance par ordre alphabétique : Alexis Le Rossignol, Ahmed Sparrow, Arezki Chougar, Ayoub Marceau, Az, Booder, Djimo, David Azria, Di Mambro, Camille Lavabre, Charly Nyobe, Franjo, Hugo Tout Seul, Ilyes Mela, Islem Sehili, Jean-Claude Muaka, Lenny M’Bunga, Louis Chappey, Malcolm Totheworld, Mahaut, Marine Ella, Meryem Benoua, Nash, Nick Mukoko, Nordine Ganso, Paul Mirabel, Pierre Thevenoux, PV, Rey Mendes, Redouane Bougheraba, Sofia Belabbes, Tareek, Tony Saint Laurent, Umut Koker, Wary Nichen, Yassine Hitch, Yazid Assoumani A Savoir : Spectacles interdits aux moins de 16 ans L’accès vous sera refusé si vous êtes accompagné de personnes de moins de 16 ans. Les services du dimanche au jeudi : • Dîner 19h00 suivi du spectacle à 20h30 • Dîner 20h30 suivi du spectacle 21h45 Les services du vendredi et samedi : • Dîner 19h00 suivi du spectacle à 20h30 • Dîner 20h45 suivi du spectacle à 22h15 • Dîner 22h30 suivi du spectacle à 23h45

PANAME ART CAFE PARIS 14 rue de la fontaine au roi Paris

