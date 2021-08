Paname Bouquine sur les Quais de Seine Quais de Seine, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 5 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 23h

gratuit

Paname Bouquine, c’est l’édition 0 du premier festival des bouquinistes des Quais de Seine les 4 et 5 septembre prochain.

L’édition 0 du festival Paname Bouquine, c’est une volonté des bouquinistes des quais de Seine de faire fête autour de la culture et de la littérature, de partager l’expérience, le savoir et l’amour de ce métier si particulier aux parisiens et à ceux venus d’ailleurs. Pour l’occasion, des autrices et auteurs des éditions Gallimard, Futuropolis, Ramsay, se rassembleront autour des bouquinistes pour signer, dédicacer, rencontrer et tirer un portrait littéraire des passants et des curieux.

Le festival est une tentative, une expérience collective, une invitation à partager pour deux jours le quotidien insolite de ces quais couverts de livres à travers une chasse aux trésors, une visite guidée très animée, des lectures passionnées, un peu de musique improvisée… C’est aussi le moment de montrer que les bouquinistes ne sont pas qu’une carte postale, c’est plus de 200 visages et personnalités qui font vivre toute l’année les bords de la Seine.

Le festival Paname Bouquine, c’est une façon de répondre aussi, à toutes ces questions: “Mais c’est quoi les bouquinistes aujourd’hui?” “Ah bon c’est pas que pour les touristes?” “Mais ils sont pas tous vieux les bouquinistes?”” Ah bon? en plus ils sont sympas? ».

Quais de Seine quai de L’hôtel de ville, quai Montebello, quai de la Tournelle Paris 75004

Contact :Paname Bouquine 0631233465 paname.bouquine@gmail.com

Paname Bouquine