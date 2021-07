Paris New Morning Paris Panam Panic New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nouvel album « Love of Humanity » Après 10 ans d’existence, Panam Panic change de visages. Un nouvel album « Love of Humanity » et une nouvelle équipe pour une nouvelle musique mais dont l’essence reste la même : un mélange de Jazz pointu et de grooves organiques puissants. Panam Panic c’est le projet du pianiste compositeur Robin Notte. Avec trois albums et de nombreux concerts dans de prestigieux festivals, Panam Panic a su se forger une solide réputation en proposant un Jazz résolument actuel interprété par des musiciens de haut vol. En incorporant du Groove et du Hip-Hop à son Jazz, le groupe tient le pari de proposer une musique suffisamment pointue pour ravir les connaisseurs et suffisamment accessible pour initier les néophytes. Sur un répertoire original de compositions soigneusement mijotées, Panam Panic défend un Jazz-Groove ouvert sans frontières ni oeillères, mêlant grooves puissants, mélodies soignées, harmonies délicates et solos endiablés. Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210917-5347-panam-panic.html Concerts -> Jazz Musique

