Pan-Pot ou modérément chantant Martigues, 24 mai 2022, Martigues.

Pan-Pot ou modérément chantant Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-05-24 19:00:00 – 2022-05-24 20:00:00 Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône

Avec malice et élégance, les artistes du Collectif Petit Travers présentent Pan-Pot ou modérément chantant avec la volonté d’explorer les liens intimes qui unissent l’écriture du jonglage à la composition musicale d’un répertoire allant de Bach à Ligeti !



La cérémonie semble sérieuse : une pianiste en habit de gala, trois jongleurs tirés à quatre épingles… Et pourtant, la solennité et la modération n’ont vite plus aucune prise devant cet étonnant déferlement de balles ! Le jongleur s’efface derrière les trajectoires de ses balles, tendues comme des cordes de violon, rythmiques et claquantes, suspendues et aériennes. S’ouvre alors à nous un monde de perceptions musicales et graphiques, l’évidence d’une beauté puissante et singulière.



Pan-Pot ou modérément chantant est une symphonie pour jonglage d’une si rare beauté qu’on en ressort des notes plein les yeux et le souffle coupé.

Pan-Pot ou modérément chantant, variations rythmiques et graphiques pour trois jongleurs et une pianiste.

Par le Collectif Petit Travers.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 https://les-salins.net/spectacles/pan-pot-ou-moderement-chantant-2/

