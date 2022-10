Vesko release party PAN PIPER Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vesko en concert PAN PIPER 2-4 impasse lamier 75020 PARIS Quartier de la Roquette Paris 75011 Île-de-France Producteur ayant fait ses classes au Mali, VESKO fête la sortie de son

nouvel album « De Bamako… ». Une performance live galvanisante, où

les machines et les hommes se marient avec bonheur pour rendre

hommage à l’Afrique. Car le Francais biberonné aux sons de Bamako sait

associer comme personne samplers, effets, boites a rythmes… et les

voix et instruments maliens (balafon, kora, tamani, kamale n’goni…) joués live. C’est ainsi qu’il convie les jeunes vocalistes les plus talentueux : la star

Maïmouna Soumbounou, Cheick Siriman Sissoko, Mary Kone ou encore

la franco-malienne Manu Sissoko. Un cocktail détonnant invitant a la

transe, ou l’on retrouve l’esprit des ceremonies et des bals poussiéres de

la rue bamakoise, en version 2.0. Sur scene, cette fusion du 3eme type

prend encore une autre dimension, puisqu’elle est habillée par les videos

projetees par VJ Chane qui sculptent, en live, un decor afro psychédélique. Line up :

Maïmouna Soumbounou, Manu Sissoko, Mary Kone,Cheick Siriman Sissoko

Vesko : Machines, Salif Kone : Guitare, Chane : VJ_in

