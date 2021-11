Paris Pan Piper Paris Pan Piper Pan Piper Paris Catégorie d’évènement: Paris

À 27 ans, Elida Almeida se dresse déjà, avec son sourire de miel et son énergie solaire, aussi juvénile que mâture, comme l’égérie de la nouvelle génération musicale du Cap-Vert. La Capverdienne Elida Almeida revient avec un quatrième disque, « Gerasonobu », dans lequel elle confirme son statut de chef de file de la nouvelle génération de musiciens au Cap-Vert. Pan Piper 2-4, impasse Lamier –­ 75011 Paris Paris Quartier de la Roquette

