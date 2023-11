PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN ! Espace ON-OFF Studio Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 16 novembre 2023 au mercredi 20 décembre 2023 :

samedi

de 15h00 à 20h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Exposition d’art contemporain collective regroupant 7 artistes et avec la participation des habitants de la rue.

PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN !

EMBARQUÉS DANS UN MÊME BATEAU… À LA RECHERCHE DE RIVAGES FERTILES… MIGRER ET GERMER AILLEURS

Interjection ? Onomatopées ? « PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN ! » avec son triple éclat sonore, est un message radio communiquant une urgence en mer ou le besoin d’une embarcation demandant de l’aide.

Cette exposition réunit sept artistes pluridisciplinaires et des habitants de la rue Berzélius, quartier des Épinettes en pleine évolution. Ensemble, ils participent à un dialogue critique, poétique et civique sur la situation d’urgence économique et écologique face à un avenir incertain, en donnant une réponse visuelle et performative sensible et décalée, une note d’espoir qui déborde le cadre de la galerie pour investir la rue et ses immeubles, se propageant comme une inscription urbaine atteignant la sphère de l’intime, du politique et du social.

Des terres promises ? Ne seraient-elles pas ces contrées où le désir fait germer des nouvelles géographies de paysages humains ?

L’exposition « PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN ! » se dessine comme une ode à la coopération et à l’hospitalité sans frontières

Espace ON-OFF Studio 11 rue Berzélius 75017 Paris

Contact : https://on-off-studio.com/en-cours/ +33624846130 contact@on-off-studio.com https://www.facebook.com/ONOFFSTUDIO.PARIS17/ https://www.facebook.com/ONOFFSTUDIO.PARIS17/ https://on-off-studio.com/wp-content/uploads/2023/10/QR-PAN-PAN-Affiche-1.pdf

©Fulvia Nicolini De l’installation-vidéo « Attendre la mer » par Fulvia NICOLINI