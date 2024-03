Pan et Syrinx Théâtre La Flèche Paris, vendredi 5 avril 2024.

Début : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:10:00+02:00

Fin : 2024-06-07T19:00:00+02:00 – 2024-06-07T20:10:00+02:00

Le Dieu Pan se plaint. Son malheur est aussi terrible que simple : le jeune Faune n’a jamais connu l’amour.

Armé de flûtes et d’un piano, il compose des chansons d’amour, pleure beaucoup et se prépare à charmer l’aimée qui ne vient pas.

À ses côtés, un Narrateur, compagnon du satyre, déroule le fil de son histoire. Tantôt amusé, tantôt ennuyé par son ami, il lui viendra en aide et tentera de réguler les ardeurs violentes du jeune dieu.

Enfin, l’amour parait, c’est la nymphe Syrinx. Déception : elle n’est pas du tout la chose rêvée par Pan. Elle pense, parle et court. Alors, comme toutes les rencontres entre un dieu et une nymphe, celle-ci se transforme en course poursuite.

Pan s’élance après Syrinx et, la course, d’abord joyeuse, s’emplit peu à peu de violence. Acculée à une rivière, la nymphe se jette dans l’eau pour échapper à son bourreau et se voit transformée en roseaux. Pan s’en saisit et fait du corps même de sa victime un instrument nouveau : la fameuse flûte de Pan.

Théâtre La Flèche 77 Rue de Charonne Paris 75011