Atelier bébé-éveil musical Maison des associations, 1 juin 2023, Pamproux.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Atelier bébé-éveil musical

Par la compagnie CARNA

Communiquer par les sons, la musique, les histoires, les jeux de corps, les jeux de doigts, les chansons à danser, à rêver.

Passant du langage verbal au langage émotionnel… converser dans toutes ces langues.

Au travers d’un répertoire varié, cet atelier permet à l’enfant d’accéder de manière ludique au langage, la mémoire, la motricité, la découverte du corps, la voix, les sons, la musique…

Pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte

Inscription obligatoire (Places limitées).

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 10:15:00. EUR.

Maison des associations

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Musical baby-awakening workshop

By the company CARNA

Communicate through sounds, music, stories, body games, finger games, songs to dance and dream.

Passing from verbal language to emotional language… conversing in all these languages.

Through a varied repertoire, this workshop allows the child to access in a playful way to language, memory, motor skills, body discovery, voice, sounds, music…

For children under 3 years old, accompanied by an adult

Registration required (Limited places)

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Taller musical para despertar al bebé

A cargo de la compañía CARNA

Comunicarse a través de sonidos, música, cuentos, juegos corporales, juegos con los dedos, canciones para bailar y soñar.

Pasar del lenguaje verbal al lenguaje emocional… conversar en todos estos idiomas.

A través de un repertorio variado, este taller permite al niño acceder de forma lúdica al lenguaje, la memoria, la motricidad, el descubrimiento del cuerpo, la voz, los sonidos y la música…

Para niños menores de 3 años, acompañados de un adulto

Inscripción obligatoria (Plazas limitadas)

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Workshop Baby-musikalisches Erwachen

Von der Compagnie CARNA

Durch Klänge, Musik, Geschichten, Körperspiele, Fingerspiele, Lieder zum Tanzen und Träumen kommunizieren.

Von der verbalen Sprache zur emotionalen Sprache übergehen … sich in all diesen Sprachen unterhalten.

Anhand eines vielfältigen Repertoires ermöglicht dieser Workshop dem Kind einen spielerischen Zugang zur Sprache, zum Gedächtnis, zur Motorik, zur Entdeckung des Körpers, zur Stimme, zu den Klängen, zur Musik…

Für Kinder unter 3 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen

Anmeldung erforderlich (Begrenzte Plätze)

Mise à jour le 2023-04-08 par OT Haut Val De Sèvre