Théâtre forum : En…vies Espace culturel Alain Audis, 17 mai 2023, Pamproux.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Théâtre forum : En…vies

Par la compagnie du Mauvais Genre.

Il s’agit d’un spectacle citoyen avec des saynètes autour de la thématique de la santé sexuelle, suivi d’un débat.

Espace culturel Alain Audis, Pamproux

De 18h30 à 20h30

À partir de 13 ans

Inscription conseillée.

Espace culturel Alain Audis

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Forum theater : En…vies

By the Mauvais Genre company.

It is a citizen show with sketches around the theme of sexual health, followed by a debate.

Cultural space Alain Audis, Pamproux

From 6:30 pm to 8:30 pm

From 13 years old

Registration advised

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Foro de teatro: En…vies

A cargo de la compañía Mauvais Genre.

Espectáculo cívico con sketches sobre el tema de la salud sexual, seguido de un debate.

Espacio cultural Alain Audis, Pamproux

De 18.30 h a 20.30 h

A partir de 13 años

Inscripción recomendada

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Forumtheater: En…vies

Von der Compagnie du Mauvais Genre.

Es handelt sich um ein Bürgerspektakel mit Sketchen rund um das Thema sexuelle Gesundheit, gefolgt von einer Debatte.

Kulturraum Alain Audis, Pamproux

Von 18.30 bis 20.30 Uhr

Ab 13 Jahren

Anmeldung empfohlen

