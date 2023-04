Panique à la bibliothèque Bibliothèque, 15 mai 2023, Pamproux.

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Panique à la bibliothèque

Après l’école, c’est parti pour un escape game en famille !

Bibliothèque, Pamproux

De 16h à 17h et de 17h à 18h

Ouvert à tous

Inscription obligatoire (Places limitées).

Bibliothèque

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Panic in the library

After school, let’s go for a family escape game !

Library, Pamproux

From 4pm to 5pm and from 5pm to 6pm

Open to all

Registration required (limited places)

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Pánico en la biblioteca

Después de clase, ¡vamos a un juego de escape en familia!

Biblioteca, Pamproux

De 16:00 a 17:00 y de 17:00 a 18:00

Abierto a todos

Inscripción obligatoria (plazas limitadas)

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Panik in der Bibliothek

Nach der Schule geht es los: ein Escape Game für die ganze Familie!

Bibliothek, Pamproux

Von 16:00 bis 17:00 Uhr und von 17:00 bis 18:00 Uhr

Für alle offen

Anmeldung erforderlich (Begrenzte Plätze)

