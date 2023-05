Cinéma « L’école de la vie » Espace culturel Alain Audis, 3 mai 2023, .

Dans le cadre des rendez-vous de la parentalité en Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Cinéma « L’école de la vie »

Dans le monde entier, des personnes de tous âges et de toutes origines se mobilisent depuis de nombreuses années, pour améliorer l’éducation des enfants et ainsi leur offrir un avenir meilleur grâce à des actions simples.

En présence du réalisateur, Julien Peron.

Ouvert à tous.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

Espace culturel Alain Audis

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the meetings of the parenthood in Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Cinema « The school of life

All over the world, people of all ages and origins have been mobilizing for many years to improve the education of children and thus offer them a better future through simple actions.

In the presence of the director, Julien Peron.

Open to all

En el marco de los actos para padres de Haut Val de Sèvre « Place Des Familles

Cine « La escuela de la vida

En todo el mundo, personas de todas las edades y orígenes trabajan desde hace muchos años para mejorar la educación de los niños y ofrecerles así un futuro mejor mediante acciones sencillas.

En presencia del director, Julien Peron.

Abierto a todos

Im Rahmen der Rendezvous der Elternschaft im Haut Val de Sèvre ‘Place Des Familles’

Kinofilm « Die Schule des Lebens »

Auf der ganzen Welt setzen sich Menschen jeden Alters und jeder Herkunft seit vielen Jahren dafür ein, die Bildung von Kindern zu verbessern und ihnen so durch einfache Maßnahmen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

In Anwesenheit des Regisseurs Julien Peron.

Offen für alle

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Haut Val De Sèvre