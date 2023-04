La Cerisaie d’Anton Tchekov 26 avenue de la gare, 29 avril 2023, Pamproux.

La municipalité présente La Cerisaie D’Anton TCHEKHOV par la Compagnie des Halles de Rouillé

Samedi 29 avril 2023 à 20:30 au Centre Culturel Alain Audis

La Cerisaie est une des pièces les plus connues de Anton Tchekhov. La mise en scène d’Émilie Le Borgne, au plus près des spectateurs, permet de vivre les émotions de chacun des personnages.

Lioubov, criblée de dettes, doit vendre le domaine de « La Cerisaie », magnifique propriété familiale. Lopakhine, ancien serf enrichi est le seul à pouvoir sauver le domaine. La pièce dresse un tableau de l’aristocratie russe de fin de siècle, qui assiste impuissante à l’effondrement de l’ancienne société. Trofimov, l’étudiant, brosse un constat prémonitoire de cette nouvelle société… Tout un petit monde qui affronte le nouveau siècle.

Ouverture du hall à 20h

Aucune entrée possible après le début du spectacle à 20h30.

26 avenue de la gare Centre Culturel Alain Audis

Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The municipality presents The Cherry Orchard by Anton TCHEKHOV by the Compagnie des Halles de Rouillé

Saturday, April 29, 2023 at 20:30 at the Alain Audis Cultural Center

The Cherry Orchard is one of the most famous plays by Anton Chekhov. The staging of Emilie Le Borgne, as close as possible to the audience, allows to live the emotions of each character.

Lyubov, saddled with debts, must sell the estate of « The Cherry Orchard », a magnificent family property. Lopakhine, a rich former serf, is the only one who can save the estate. The play paints a picture of the Russian aristocracy at the end of the century, which helplessly watches the collapse of the old society. Trofimov, the student, makes a premonitory observation of this new society… A whole small world facing the new century.

Opening of the hall at 8pm

No entry possible after the beginning of the show at 8:30 pm

El municipio presenta El jardín de los cerezos de Anton TCHEKHOV por la Compagnie des Halles de Rouillé

Sábado 29 de abril de 2023 a las 20:30 en el Centro Cultural Alain Audis

El Huerto de los Cerezos es una de las obras más famosas de Antón Chéjov. La dirección de Emilie Le Borgne, cercana al público, permite vivir las emociones de cada uno de los personajes.

Lyubov, cargada de deudas, debe vender la finca de « El Huerto de los Cerezos », una magnífica propiedad familiar. Lopakhine, un antiguo siervo rico, es el único que puede salvar la finca. La obra retrata a la aristocracia rusa de finales de siglo, que asiste impotente al hundimiento de la vieja sociedad. Trofimov, el estudiante, pinta un cuadro premonitorio de esta nueva sociedad… Un pequeño mundo frente al nuevo siglo.

Apertura de la sala a las 20.00 horas

No es posible entrar después del comienzo del espectáculo a las 20.30 h

Die Stadtverwaltung präsentiert La Cerisaie D’Anton TCHEKHOV von der Compagnie des Halles de Rouillé

Samstag, 29. April 2023 um 20:30 Uhr im Centre Culturel Alain Audis

Der Kirschgarten ist eines der bekanntesten Stücke von Anton Tschechow. Die Inszenierung von Émilie Le Borgne, die ganz nah am Zuschauer ist, ermöglicht es, die Emotionen der einzelnen Charaktere zu erleben.

Ljubow, von Schulden geplagt, muss das Anwesen « Der Kirschgarten », einen wunderschönen Familienbesitz, verkaufen. Lopakhin, ein bereicherter ehemaliger Leibeigener, ist der Einzige, der das Anwesen retten kann. Das Stück zeichnet ein Bild der russischen Aristokratie am Ende des Jahrhunderts, die hilflos den Zusammenbruch der alten Gesellschaft beobachtet. Trofimov, der Student, zeichnet ein vorausschauendes Bild dieser neuen Gesellschaft… Eine ganze kleine Welt, die sich dem neuen Jahrhundert stellt.

Öffnung der Halle um 20 Uhr

Nach Beginn der Aufführung um 20.30 Uhr ist kein Einlass mehr möglich

