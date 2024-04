Pamphile : Fusion Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes, samedi 20 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-20 20:30 – 21:50

Gratuit : non 7 € à 15 € Réservations : – theatrelaruche- 02 51 80 89 13 (La Ruche)

Concert accordéon jazz et chansons. Un univers musical accompli dans lequel Pamphile, auteur, compositeur, interprète, nous transporte. L’aventure met en scène le chanteur avec son accordéon fétiche, accompagné de pédales aux effets étonnants et d’une guitare aux mélodies enjouées. Durée : 1h20

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche contact@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/laruche