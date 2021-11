PAMPA ! : CABADZI + 1RE PARTIE Mayenne, 12 février 2022, Mayenne.

2022-02-12 20:30:00 – 2022-02-12

10 EUR Le duo Cabadzi revient cette année avec un 4e album : Burrhus. Le titre fait référence a une expérience bien connue en psychologie comportementale : la théorie de Skinner, initiée par le professeur Burrhus Frédérik Skinner dès les années 30 dans son laboratoire de Harvard.

En 16 titres, Burrhus marque le retour de Cabadzi à une écriture rap, aussi noire que comique, et raconte cette addiction aux réseaux, donc au paraître, à la narration de soi-même dans le monde virtuel, devenue indispensable à la vie réelle.

Le flow y est plus ciselé, plus contemporain, un ton aussi souriant que désabusé qui prend toute son ampleur sur une musique aux forts accents Hip-Hop, à la fois moderne et épurée.

En clin d’œil au thème du disque, Cabadzi fait de Burrhus une marque, celle d’une «worldwide company» capable de tout pour le bonheur de tous et développe au travers de tous ses supports visuels un univers à mi chemin entre Black Mirror et Le Meilleur des Mondes.

Première soirée de PAMPA ! la nouvelle saison musicale itinérante à Mayenne, portée par l’association Tribu Familia. Pour cette première soirée, venez découvrir à la Carotte l’artiste Yolande Bashing.

