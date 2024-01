PAMPA ! AU CATERING, L’EMISSION Mayenne, mardi 20 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:30:00

fin : 2024-02-20

Pampa ! Découvrez la nouvelle saison musicale et itinérante organisée à Mayenne. Des moments de découvertes musicales organisés dans différents lieux du centre-ville.

Au Catering est un podcast mensuel porté par l’Autre Radio. Les cinq animateurs se donnent comme objectif de traiter de leurs dernières découvertes musicales avec comme seul règle de parler de morceaux, d’albums ou d’EP sorties il y a moins d’un an. Ils vous offrent des discussions animées et des recommandations avisées.

Que vous soyez un mélomane chevronné ou un auditeur en quête de nouvelles expériences musicales, Au Catering est le rendez-vous incontournable pour rester à l’affût des dernières tendances et découvertes sonores. L’émission est diffusé sur les ondes de l’Autre Radio et en podcast depuis février 2023.

Elle est enregistré dans des bars, des restaurants, des lieux de vie et de culture en public.

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire info@pampa-mayenne.fr



