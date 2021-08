PAMPA ! #1 : YOLANDE BASHING Mayenne, 18 septembre 2021, Mayenne.

PAMPA ! #1 : YOLANDE BASHING 2021-09-18 – 2021-09-18

Mayenne Mayenne

Avec Yolande Bashing et sa révolution désaccordée, Baptiste (comédien lillois échappé du groupe électro-punk Les Dents) propose en solo une techno pop et chantée, à la fois brute et empirique. Entre mélancolie excitée et rage triste, les textes désabusés se frottent à des beats lancinants sur le fil de synthés tremblants.

Première soirée de PAMPA ! la nouvelle saison musicale itinérante à Mayenne, portée par l’association Tribu Familia. Pour cette première soirée, venez découvrir à la Carotte l’artiste Yolande Bashing.

+33 6 03 03 24 40 http://www.pampa-mayenne.fr/

