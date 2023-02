PAMINA BEROFF VALENTINE’S CHOCOLATE KISS DUC DES LOMBARDS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

PAMINA BEROFF VALENTINE'S CHOCOLATE KISS DUC DES LOMBARDS, 14 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 22:00. Tarif : 71.5 à 71.5 euros. Inclus : Le concert 1 verre de champagne rosé Dehours & Fils 1 sélection de chocolats de la maison Edwart Chocolatier Sur scène, la jeune chanteuse Pamina Beroff. Elle est la dernière signature de Jazz Eleven, le label de Giovanni Mirabassi, et c'est sous la direction d'Eric Legnini qu'elle a enregistré « Unfolding », son premier disque. À table, du champagne, avec une cuvée spéciale Œil de Perdrix du domaine Dehours & Fils, notre producteur de champagne préféré ! Et en bouche, pour la gourmandise, une sélection de chocolats de la maison Edwart… DUC DES LOMBARDS PARIS 42 RUE DES LOMBARDS Paris

Catégorie d'Évènement: Paris Lieu DUC DES LOMBARDS Adresse 42 RUE DES LOMBARDS Ville PARIS

