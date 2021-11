Paris Le Hasard Ludique île de France, Paris Pamela Badjogo Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 17 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

La chanteuse gabonaise à la voix soul bantue est de retour avec Kaba, son deuxième album enregistré entre Accra, Berlin et Paris. Après avoir appris et évolué aux cotés de Salif Keita, Oumou Sangaré ou Cheick Tidiane Seck… elle y affirme aujourd’hui son identité musicale : un cocktail bouillonnant mêlant afro-pop, highlife Concerts -> Autre concert Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)

Contact : Le Hasard Ludique https://www.lehasardludique.paris

Date complète :

2021-11-17T20:00:00+01:00_2021-11-17T23:00:00+01:00

