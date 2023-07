Résidence d’Enguerrand David Pamela artist-run space Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Résidence d’Enguerrand David Pamela artist-run space Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Résidence d’Enguerrand David Samedi 16 septembre, 14h00 Pamela artist-run space Gratuit. Entrée libre. L’association Pamela accueille l’artiste Enguerrand David, un sculpteur sur sable diplômé en architecture. Cet artiste international crée des sculptures monumentales, extrêmement détaillées et parfois même réalistes avec du sable. Cette journée vous offre l’occasion de rencontrer l’artiste afin d’échanger avec lui sur sa démarche artistique et son travail. Pour l’occasion, lors de sa résidence, il réalisera une sculpture monumentale qui sera exposée dans les locaux de l’association. Pamela artist-run space 6 bis rue Sainte Catherine, 30900 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie https://www.facebook.com/pamelaartistrunspace/about Lieu culturelle innovant crée par 9 artistes plasticiens nîmois. Cet espace possède des salles d’expositions et des ateliers pour permettre aux artistes de s’exprimer. Chaque artiste reste indépendant, mais ils peuvent collaborer tous ensemble pour monter des expositions et des évènements.

Pamela in-the-run space collabore avec d’autre in-run-space mais permet également à d’autre artistes d’y faire des résidences. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

