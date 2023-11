Pam Risourié • Fishtalk • Scarabs / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Le samedi 06 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Diiv, Radiohead & BDRMM

PAM RISOURIÉ (22h30)

(Newgaze – Icy Cold Records – Paris/Berlin, FR/DEU)

Le 1er album de Pam Risourié, paru en mars 2023, se nomme ‘days of distortion’. Un paysage immersif, sonique et contemplatif, que la formation à 3 guitares défend et approfondit depuis 2019 sur la scène européenne.

Le groupe reviendra à Paris pour la 1ère fois depuis la sortie de l’album.

‘Pam Risourié has gained a reputation for their captivating and cathartic performances. The band is bringing something special to the genre : the power of a pop hook.” / The Big Takeover

FFO / Si vous aimez : Duster, Codeine, My Bloody Valentine

https://linktr.ee/pamrisourie

https://www.youtube.com/channel/UCgg98rHkbVRXO_nm-TvkS9Q

FISHTALK (21h30)

(Noise shoegaze – Petite Biche Records – Paris/Caen, FR)

Lauréat du dispositif des iNOUïS en 2023, Fishtalk s’inscrit dans le renouveau de la scène noise française, empruntant au bruitisme frénétique de Gilla Band et aux ambiances synthétiques d’Arca.

Depuis un premier EP intimiste enregistré dans leur colocation paru en 2021, le groupe s’est épanoui sur scène où ses membres revendiquent la queerness de leur genre musical autant que celle de leurs identités. Il fait de sa formation rock un usage détourné et invite désormais à une transe sombre et hypnotique où se rencontrent mélodies pop, spoken word et irruptions de bruit blanc.

FFO / Si vous aimez : Psychotic Monks, Protomartyr, Slowdive

https://fishtalk.bandcamp.com/releases

https://www.youtube.com/channel/UCR0RF7SbqdT82RerZpd3CAg

SCARABS (20h30)

(Trip synth – Paris, FR)

Des synthés et des scarabées.

FFO / Si vous aimez : Massive Attack, Emahoy Tsegué-Mariam Guèbru, Alice Coltrane

helloscarabs.bandcamp.com

http://www.youtube.com/@helloscarabs/videos

———————————

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

