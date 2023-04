Ateliers au jardin « multiplication » Chemin des Falaises, 8 novembre 2023, Paluel.

Les jardiniers du clos des fées, David et Kévin, vous proposent un atelier « multiplication »

La participation à l’atelier est gratuite, mais sur réservation.

Prévoir paire de gants et sécateurs.

2 dates : mercredi 8 novembre à 14h; samedi 25 novembre à 10h.

2023-11-08 à 14:00:00

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



The gardeners of the clos des fées, David and Kévin, propose you a workshop « multiplication »

The participation to the workshop is free, but on reservation.

Please bring gloves and secateurs.

2 dates: Wednesday, November 8 at 2 pm; Saturday, November 25 at 10 am

David y Kévin, jardineros del clos des fées, proponen un taller de « multiplicación

La participación en el taller es gratuita, pero es necesario reservar.

Traiga guantes y tijeras de podar.

2 fechas: miércoles 8 de noviembre a las 14.00 horas; sábado 25 de noviembre a las 10.00 horas

Die Gärtner des Clos des Fées, David und Kévin, bieten Ihnen einen Workshop « Vermehrung » an

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, erfordert jedoch eine Reservierung.

Bitte Handschuhe und Gartenschere mitbringen.

2 Termine: Mittwoch, 8. November um 14 Uhr; Samstag, 25. November um 10 Uhr

