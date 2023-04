Animation nature : à la tombée de la nuit Paluel Paluel Catégories d’Évènement: Paluel

Seine-Maritime Paluel . Venez découvrir la nature des falaises la tombée de la nuit. Contes et lampions nous accompagnerons jusqu’à la tombée de la nuit.

RDV à 21h au parking du Pont rouge.

Durée : 2h.

