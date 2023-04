Pièce de théâtre Chemin des Falaises, 21 mai 2023, Paluel.

La pièce de théâtre est un projet de la Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Son texte est tiré de L’invention de Morel, roman d’Adolfo Bioy Casares, paru en 1940.

Mise en scène : Jean-Christophe Blondel / Jeu : Lucy DIXON , Nicolas NOËL, Eram SOBHANI / Musique sur scène : Lucy DIXON , Nicolas NOËL / Création sonore : Christophe SECHET / Chorégraphie : Céline PRADEU / Création costumes : Sonia BOSC / Composition : Thierry PÉCOU

« Dans un canot à la dérive, Louis atteint l’île déserte qui le protègera de la dictature et de l’oppression. Mais viennent de nulle part des estivants qui mettent en péril sa cachette et sa vie. Cette robinsonnade fantastique vient interroger nos vies, notre rapport à l’image, notre mise en scène de soi… Nous en faisons une œuvre hybride, immersive, où Thierry Pécou collabore avec des musiciens de culture pop et jazz et un ballet de comédiens/danseurs amateurs. »

A 16h00 Au Clos des Fées, en extérieur, dans la grande prairie (dans la grande salle, en cas de pluie).

Renseignements et réservations : 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr.

2023-05-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



The play is a project of the Divine Comedy Company (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Its text is taken from L’invention de Morel, a novel by Adolfo Bioy Casares, published in 1940.

Director: Jean-Christophe Blondel / Acting: Lucy DIXON , Nicolas NOËL, Eram SOBHANI / Music on stage: Lucy DIXON , Nicolas NOËL / Sound design: Christophe SECHET / Choreography: Céline PRADEU / Costume design: Sonia BOSC / Composition: Thierry PÉCOU

« In a drifting boat, Louis reaches the desert island that will protect him from dictatorship and oppression. But out of nowhere, summer people come and endanger his hiding place and his life. This fantastic robinsonnade questions our lives, our relationship with the image, our staging of ourselves? We make it a hybrid, immersive work, where Thierry Pécou collaborates with musicians of pop and jazz culture and a ballet of amateur actors/dancers

At 4:00 pm at the Clos des Fées, outside, in the large meadow (in the large room, in case of rain).

Information and reservations: 02 35 99 25 46 or accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

La obra es un proyecto de la Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Su texto está tomado de L’invention de Morel, novela de Adolfo Bioy Casares, publicada en 1940.

Dirección: Jean-Christophe Blondel / Interpretación: Lucy DIXON , Nicolas NOËL, Eram SOBHANI / Música en escena: Lucy DIXON , Nicolas NOËL / Diseño de sonido: Christophe SECHET / Coreografía: Céline PRADEU / Diseño de vestuario: Sonia BOSC / Composición: Thierry PÉCOU

« En un barco a la deriva, Louis llega a la isla desierta que le protegerá de la dictadura y la opresión. Pero, de la nada, llega la gente del verano y pone en peligro su escondite y su vida. Esta fantástica robinsonnade cuestiona nuestras vidas, nuestra relación con la imagen, nuestra autoescenificación? Hemos creado una obra híbrida e inmersiva en la que Thierry Pécou colabora con músicos de la cultura pop y jazz y un ballet de actores/bailarines aficionados

A las 16:00 en el Clos des Fées, al aire libre en el gran prado (en la sala grande, en caso de lluvia).

Información y reservas: 02 35 99 25 46 o accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Das Theaterstück ist ein Projekt der Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Sein Text stammt aus L’invention de Morel, einem Roman von Adolfo Bioy Casares, der 1940 erschienen ist.

Inszenierung: Jean-Christophe Blondel / Spiel: Lucy DIXON , Nicolas NOËL, Eram SOBHANI / Musik auf der Bühne: Lucy DIXON , Nicolas NOËL / Tongestaltung: Christophe SECHET / Choreographie: Céline PRADEU / Kostümgestaltung: Sonia BOSC / Komposition: Thierry PÉCOU

« In einem treibenden Kanu erreicht Louis die einsame Insel, die ihn vor Diktatur und Unterdrückung schützen soll. Doch dann tauchen aus dem Nichts Sommergäste auf, die sein Versteck und sein Leben gefährden. Diese fantastische Robinsonade stellt unser Leben, unsere Beziehung zu Bildern und unsere Selbstinszenierung in Frage Wir machen daraus ein hybrides, immersives Werk, in dem Thierry Pécou mit Musikern aus der Pop- und Jazzkultur und einem Ballett aus Amateurschauspielern und -tänzern zusammenarbeitet. »

Um 16.00 Uhr Im Clos des Fées, im Freien auf der großen Wiese (bei Regen im großen Saal).

Informationen und Reservierungen: 02 35 99 25 46 oder accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Mise à jour le 2023-04-15 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité