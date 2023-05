Atelier – Initiation à la gravure Chemin des Falaises, 17 mai 2023, Paluel.

Sophie Domont encadrera deux ateliers au Clos des fées, ouverts à tous (à partir de 16 ans), sur inscription préalable.

> Les mercredis 3, 10 et 17 mai 2023, 14h à 16h30.

. 1ère séance : rendez-vous dans la basse vallée de la Durdent pour la récolte de la glycérie et croquis.

. 2ème séance : Fabrication du papier végétal avec la glycérie

. 3ème séance : gravure à la pointe sèche sur Tetra pak et impression sur le papier végétal avec la presse..

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Sophie Domont will lead two workshops at the Clos des fées, open to all (from 16 years old), with prior registration.

> Wednesday, May 3, 10 and 17, 2023, 2:00 to 4:30 pm.

. 1st session: meeting in the lower valley of the Durdent to collect the glycery and sketch.

. 2nd session : Making vegetable paper with glycerine

. 3rd session : dry point engraving on Tetra pak and printing on the vegetable paper with the press.

Sophie Domont dirigirá dos talleres en el Clos des Fées, abiertos a todos (a partir de 16 años), previa inscripción.

> Miércoles 3, 10 y 17 de mayo de 2023, de 14:00 a 16:30 h.

. 1ª sesión: encuentro en el valle inferior del Durdent para la recogida de glicerina y bocetos.

. 2ª sesión: Realización de papel vegetal con glicerina

. 3ª sesión : grabado a punta seca sobre Tetra pak e impresión sobre el papel vegetal con la prensa .

Sophie Domont wird zwei Workshops im Clos des fées betreuen, die für alle (ab 16 Jahren) nach vorheriger Anmeldung offen sind.

> Mittwochs, 3., 10. und 17. Mai 2023, 14.00 bis 16.30 Uhr.

. 1. Sitzung: Treffpunkt im unteren Tal des Durdent, um Glyzerin zu sammeln und zu skizzieren.

. 2. Sitzung: Herstellung von Pflanzenpapier mit Glycerin

. 3. Sitzung: Gravieren mit Trockennadel auf Tetra Pak und Drucken auf dem Pflanzenpapier mit der Presse.

