Atelier danse et théâtre Chemin des Falaises, 13 mai 2023, Paluel.

L’équipe du Clos des Fées vous invite à un atelier danse et théâtre, en vue du spectacle participatif du 21 mai prochain.

Que vous soyez débutants ou déjà pratiquants amateurs, vous êtes attendus pour cette expérience riche de nouveautés.

La pièce de théâtre est un projet de la Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Son texte est tiré de L’invention de Morel, roman d’Adolfo Bioy Casares, paru en 1940.

Les participants sont guidés, au fil du spectacle, par Céline Pradeu (chorégraphe) qui communique avec eux par l’intermédiaire de leur casque, leur indiquant les impulsions, les moments de départ groupés, etc.

Au Clos des Fées, la pièce sera jouée le dimanche 21 mai 2023, 16h, en extérieur, dans la grande prairie (dans la grande salle, en cas de pluie).

Les répétitions auront lieu : samedi 13, dimanche 14, vendredi 19, samedi 20 mai 2023, de 14h à 19h. Elles seront encadrées par Céline Pradeu (chorégraphe) et Jean-Christophe Blondel (metteur en scène).

Les conditions de participation à un spectacle de professionnels sont ici mises en œuvre pour un public amateur souhaitant en faire partie. Il s’agit d’une expérience originale et riche en impressions nouvelles.

Date de clôture des inscriptions au stage : lundi 1er mai inclus

Renseignements et inscriptions au stage : 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr.

The team of Le Clos des Fées invites you to a dance and theater workshop, in preparation for the participatory show on May 21.

Whether you are a beginner or already an amateur dancer, you are expected to participate in this new experience.

The play is a project of the Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Its text is taken from The Invention of Morel, a novel by Adolfo Bioy Casares, published in 1940.

The participants are guided during the performance by Céline Pradeu (choreographer) who communicates with them through their helmets, indicating the impulses, the moments of grouped departure, etc.

At Le Clos des Fées, the piece will be performed on Sunday, May 21, 2023, 4:00 pm, outdoors, in the large meadow (in the large hall, in case of rain).

Rehearsals will take place: Saturday 13, Sunday 14, Friday 19, Saturday 20 May 2023, from 2 to 7 pm. They will be supervised by Céline Pradeu (choreographer) and Jean-Christophe Blondel (director).

The conditions of participation in a professional show are here implemented for an amateur public wishing to be part of it. It is an original experience, rich in new impressions.

Closing date for registration: Monday, May 1st included

Information and registration : 02 35 99 25 46 or accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

El equipo de Clos des Fées le invita a un taller de danza y teatro, preparatorio del espectáculo participativo del 21 de mayo.

Tanto si eres principiante como si ya eres bailarín aficionado, te esperamos para participar en esta nueva experiencia.

La obra es un proyecto de la Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Su texto está tomado de L’invention de Morel, novela de Adolfo Bioy Casares, publicada en 1940.

Durante la representación, los participantes son guiados por Céline Pradeu (coreógrafa) que se comunica con ellos a través de sus auriculares, indicándoles impulsos, momentos de salida agrupada, etc.

En el Clos des Fées, la pieza se representará el domingo 21 de mayo de 2023, a las 16.00 horas, al aire libre en el gran prado (en la sala grande, en caso de lluvia).

Los ensayos tendrán lugar: sábado 13, domingo 14, viernes 19, sábado 20 de mayo de 2023, de 14:00 a 19:00 horas. Estarán supervisados por Céline Pradeu (coreógrafa) y Jean-Christophe Blondel (director).

Las condiciones de participación en un espectáculo profesional se ponen aquí en práctica para un público aficionado que desee formar parte de él. Se trata de una experiencia original, rica en impresiones nuevas.

Fecha límite de inscripción: lunes 1 de mayo inclusive

Información e inscripciones: 02 35 99 25 46 o accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Das Team des Clos des Fées lädt Sie zu einem Tanz- und Theaterworkshop im Hinblick auf die Aufführung am 21. Mai ein.

Ob Anfänger oder bereits praktizierender Amateur, Sie werden zu dieser Erfahrung voller Neuheiten erwartet.

Das Theaterstück ist ein Projekt der Compagnie Divine Comédie (http://www.compagniedivinecomedie.fr/).

Der Text stammt aus dem Roman L’invention de Morel von Adolfo Bioy Casares, der 1940 erschien.

Die Teilnehmer werden im Laufe des Stücks von Céline Pradeu (Choreographin) geführt, die über Kopfhörer mit ihnen kommuniziert und ihnen Impulse, Momente für einen gemeinsamen Start usw. mitteilt.

In Le Clos des Fées wird das Stück am Sonntag, 21. Mai 2023, 16 Uhr, im Freien auf der großen Wiese aufgeführt (im großen Saal, falls es regnet).

Die Proben finden statt: Samstag, 13. Mai, Sonntag, 14. Mai, Freitag, 19. Mai, Samstag, 20. Mai 2023, von 14 bis 19 Uhr. Sie werden von Céline Pradeu (Choreographin) und Jean-Christophe Blondel (Regisseur) betreut.

Die Bedingungen für die Teilnahme an einer professionellen Aufführung werden hier für ein Amateurpublikum umgesetzt, das daran teilnehmen möchte. Es handelt sich um eine originelle Erfahrung, die reich an neuen Eindrücken ist.

Anmeldeschluss für den Workshop: Montag, 1. Mai einschließlich

Informationen und Anmeldungen zum Praktikum: 02 35 99 25 46 oder accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

