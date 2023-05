Atelier – Initiation à la gravure Chemin des Falaises, 7 mai 2023, Paluel.

Sophie Domont encadrera deux ateliers au Clos des fées, ouverts à tous (à partir de 16 ans), sur inscription préalable.

> dimanche 7 mai , de 15h à 17h : initiation à la gravure : préparation du dessin, report à la pointe sèche sur Tetra Pak puis impression avec la presse

Thème : Basse vallée de la Durdent : paysages, végétaux….

Chemin des Falaises Clos des fées

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Sophie Domont will lead two workshops at the Clos des fées, open to all (from 16 years old), with prior registration.

> Sunday, May 7, from 3 to 5 pm: initiation to engraving: preparation of the drawing, drypoint transfer on Tetra Pak then printing with the press

Theme: Lower Durdent valley: landscapes, plants…

Sophie Domont dirigirá dos talleres en el Clos des Fées, abiertos a todos (a partir de 16 años), previa inscripción.

> Domingo 7 de mayo, de 15.00 a 17.00 h: iniciación al grabado: preparación del dibujo, transferencia de punta seca sobre Tetra Pak y, a continuación, impresión con la prensa

Tema: Valle del Bajo Durdent: paisajes, plantas…

Sophie Domont wird zwei Workshops im Clos des fées betreuen, die für alle (ab 16 Jahren) nach vorheriger Anmeldung offen sind.

> Sonntag, 7. Mai , von 15 bis 17 Uhr: Einführung in die Radierung: Vorbereitung der Zeichnung, Übertragung mit Trockennadel auf Tetra Pak und anschließend Druck mit der Presse

Thema: Unteres Tal der Durdent: Landschaften, Pflanzen…

