Visites guidées de l’espace Odysselec de la centrale EDF Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel, 1 mai 2023, Paluel.

Découverte de la centrale nucléaire du belvédère (surplombant les 4 unités de production) et visite guidée de l’espace Odyssélec pour mieux comprendre le fonctionnement (du lundi au vendredi sans RDV).

Plongez dans un réacteur en réalité virtuelle et venez vous amuser autour de jeux de plateau ludiques (sur inscription).

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Gratuit..

Lundi 2023-05-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-05 12:00:00. .

Espace Odysselec – Centrale Nucléaire de Paluel

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie



Discover the nuclear power plant from the belvedere (overlooking the 4 production units) and take a guided tour of the Odysselec space to better understand how it works (Monday to Friday without appointment).

Dive into a reactor in virtual reality and have fun with fun board games (registration required).

Monday to Friday from 10am to 12pm and from 1:30pm to 5:30pm.

Free of charge.

Descubra la central nuclear desde el mirador (con vistas a las 4 unidades de producción) y realice una visita guiada al espacio Odysselec para comprender mejor su funcionamiento (de lunes a viernes sin cita previa).

Sumérjase en un reactor de realidad virtual y participe en divertidos juegos de mesa (inscripción obligatoria).

De lunes a viernes de 10:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:30.

Entrada gratuita.

Entdecken Sie das Kernkraftwerk vom Belvedere aus (mit Blick auf die 4 Produktionsblöcke) und besuchen Sie den Bereich Odyssélec mit einer Führung, um die Funktionsweise besser zu verstehen (Montag bis Freitag ohne Voranmeldung).

Tauchen Sie in der virtuellen Realität in einen Reaktor ein und vergnügen Sie sich bei spielerischen Brettspielen (nach Anmeldung).

Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité