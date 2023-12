Spectacle cabaret « Mean Weill » avec la chanteuse Lucy Dixon Le Clos des Fées à Paluel Paluel, 9 décembre 2023, Paluel.

Spectacle cabaret « Mean Weill » avec la chanteuse Lucy Dixon Le Clos des Fées à Paluel Paluel Samedi 9 décembre, 18h30

Sous l'intitulé « Début de soirée », le Clos des Fées s'aventure cet hiver et jusqu'au printemps, dans une programmation Cabaret-jazz. Samedi 9 décembre, 18h30

Propices à la rencontre de musiciens et chanteurs, les « Début de soirée » accueillent le public dans une ambiance proche de l’univers Cabaret. Avec comme de coutume au Clos des Fées, la gratuité des spectacles.Mean Weill – Berlin to Broadway via Paris est le premier d’une demi-douzaine de ces rendez-vous. Accompagnée à l’accordéon par Hubert de Leusse, la chanteuse Lucy Dixon ouvrira ce cycle Cabaret avec, comme le suggère le titre de son spectacle créé à Londres, le répertoire musical de Kurt Weill. Plus qu’une simple revue musicale, Mean Weill s’apparente à une pièce théâtrale s’appuyant sur un recueil de nouvelles où la mise en scène de chacune des chansons donne vie à divers protagonistes mis en paroles. Lucy reprend ainsi des chansons liées aux diverses collaborations qu’eut le compositeur allemand avec Bertolt Brecht à Berlin ou le dramaturge Jacques Deval à Paris. La seconde partie de sa vie aux Etats-Unis, si prolifique pour Broadway n’est pas oubliée avec notamment les dramaturges américains Maxwell Anderson et Elmer Rice, le malicieux poète Ogden Nash, le parolier Ira Gershwin (frère de Georges) ou encore Langston Hughes, homme de lettres aux multiples talents.

Dans ses interprétations, Lucy Dixon chante et danse à la fois, et sa poésie accroche dès la première note. Musique comme théâtre font partie intégrante de sa vie, nourrie dès l’enfance de Rythm’n blues, de jazz et folk anglaise. Née à Londres, l’artiste vécut ensuite une véritable histoire d’amour avec Paris où elle s’installa en 2000. Elle y rencontra des musiciens français avec lesquels elle travailla son répertoire. Ses collaborations variées produisent aujourd’hui un subtil mélange de jazz, soul et groove. Dotée d’un swing naturel, sa puissante voix au timbre exceptionnel révèle l’assurance de celles qui comptent parmi les grandes interprètes de jazz.

Après un début de carrière dans diverses comédies musicales (Cats, Follies, Cabaret), Lucy intégra la troupe Stomp» avec laquelle elle effectua un tour du monde dans la distribution du fameux « Percussions Phénomène ». Devenu mythique, ce spectacle retrouve d’ailleurs une actualité ce mois de décembre puisque programmé à Paris (La Cigale) jusque mi-janvier.

Cabaret Mean Weill avec Lucy Dixon et Hubert de Leusse – Samedi 9 décembre – 18h30. Ouverture du bar dès 18h. Spectacle gratuit mais réservation nécessaire. Renseignements sur : www.leclosdesfees-village.fr. Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises, 76450 Paluel. T. 02 35 99 25 46 – accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

