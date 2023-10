Concert de l’Ensemble de percussion Six-Xen Le Clos des Fées à Paluel Paluel, 8 octobre 2023 06:30, Paluel.

Un répertoire contemporain de Dominique Lemaître dédié aux percussions

Avec un programme d’œuvres pour percussions du compositeur contemporain Dominique Lemaître, ce concert sera interprété par six percussionnistes de l’ensemble Six-Xen, dirigé par la musicienne japonaise Keilo Nakamura et Etienne De Nys, prestigieux percussionnistes de générations différentes. Le nom de cette formation musicale fait référence au Sixxen, instrument métallique doté de 19 hauteurs et qui fut conçu pour interpréter Pléïade, œuvre mythique de Iannis Xenakis composée en 1978.

Fondé en 2018, l’Ensemble Six-Xen assure la promotion de répertoires contemporains dont les instruments à percussion constituent l’un des socles. À géométrie variable, cette formation s’inscrit dans la perpétuation de l’esprit des Percussions de Strasbourg.

En résidence la saison dernière durant plusieurs mois au Clos des Fées, le compositeur Dominique Lemaître dit de la percussion qu’il la perçoit comme une véritable mise en son de la matière.

Le Clos des Fées à Paluel 24, chemin des Falaises 76450 PALUEL Paluel 76450 Seine-Maritime