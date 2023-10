Spectacle « Joseph Java l’interview » au Clos des Fées Le Clos des fées Paluel Catégories d’Évènement: Paluel

Spectacle « Joseph Java l'interview » au Clos des Fées

Vendredi 6 octobre, 02h00

Une approche décalée de la poésie, empreinte d'humour

Si le spectacle Joseph Java l'interview comprend en titre secondaire Questions de poésie générale, empreint de sérieux académique, c'est en réalité avec beaucoup d'humour que la Cie des Indiscrets s'est penchée sur la relation que chacun peut entretenir avec la poésie, genre littéraire aux formes multiples. Sur le plateau, deux personnages. L'un est journaliste et questionne des individus sur leur définition personnelle de la poésie. Au cours de ses investigations journalistiques, notre reporter rencontre Joseph Java, un clown. De là, débute une chaotique interview faite de réponses déstabilisantes, autant décalées que primaires, mais qui renvoient en écho une réponse poétique à un genre qui au final, ne supporte pas un contour précis.

Le Clos des fées
24, route des falaises
Paluel 76450
Seine-Maritime

