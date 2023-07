Concert gratuit du Nicolas Noël Trio Le Clos des fées Paluel, 13 juillet 2023 21:00, Paluel.

Tout l’été, le village Art & Nature du Clos des Fées situé à Paluel propose un ensemble de rendez-vous gratuits et éclectiques entre concerts, visites de ses jardins ou l’actuelle exposition de l’aquarelliste normand Gérald Kerguillec actuellement sur les cimaises du site et cela jusqu’au 30 juillet.

Jeudi 13 juillet à 21h, le Nicolas Noël et Lucy Dixon Trio se produit en concert avec Arnaud Grosfilley, le guitariste de la formation. L’an dernier à la même date, le trio avait interprété le répertoire de David Bowie. Cette année, c’est celui de Stewie Wonder que l’on entendra, icône de la musique populaire noire-américaine et légende vivante de la soul aux 100 millions de disques vendus. En cette veille du 14 juillet, Nicolas Noël et Lucy Dixon ont concocté un programme en hommage au répertoire de l’auteur-compositeur-interprète américain, aujourd’hui septuagénaire.

Avec dix-huit années de complicité au sein du mythique groupe de Little Bob dont il reste le pianiste attitré, Nicolas Noël ne manque pas de références entre enregistrements d’albums et tournées. Hormis cette collaboration rock’n roll, il a assuré les premières parties d’illustres artistes tels que Césaria Evora, Claude Nougaro, Al Jarreau, Chick Corea, Kassav, Maceo Parker. Il a en outre accompagné Jean-Jacques Milteau puis Demi Evans sur deux albums et lors de tournées internationales.

Si l’on doit présenter Lucy Dixon, indiquons d’emblée qu’elle est une artiste complète qui écrit, compose, chante et danse, nourrie dès le biberon de Rythm’n blues, de jazz et de folk anglaise.

Après un début de carrière très formateur dans des comédies musicales (Cats, Follies, Cabaret), elle intègre en 1996 la célèbre troupe britannique Stomp connue pour ses shows du «Percussions Phénomène» qui lui firent effectuer le tour du monde. Native de Londres, ce sera finalement Paris qui la séduira pour s’y installer dès l’année 2000. Elle y rencontre des musiciens français avec qui elle travaille son répertoire qui aboutit à un subtil mélange entre jazz, soul et groove.

Sensible et puissante, sa voix recèle des qualités des grandes chanteuses de jazz, associant à la délicatesse de son timbre un swing naturel. Au fil d’une hypnose progressive, elle entraîne le public dans son univers et exploite l’amplitude de ses timbres vocaux pour servir les mélodies de la soul ;.

Chaque rendez-vous du programme du Clos des Fées est ouvert gratuitement au public mais la réservation reste obligatoire en raison du nombre limité de places à certains ateliers. Renseignements sur : www.leclosdesfees-village.fr. Lieu ouvert de 10h à 18h tous les jours. Le Clos des Fées – Hameau de Conteville, 24 chemin des falaises, 76450 Paluel

Tél : 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr

Le Clos des fées 24, route des falaises Paluel 76450 Seine-Maritime