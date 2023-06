exposition « Donner à voir » – Aquarelles de Gérald Kerguillec Le Clos des fées Paluel, 26 juin 2023 14:30, Paluel.

exposition « Donner à voir » – Aquarelles de Gérald Kerguillec Le Clos des fées Paluel 26 juin – 31 juillet

Sous le généreux intitulé « Donner à voir », la nouvelle exposition du Clos des Fées présente ce début d’été une série de peintures et gravures de l’artiste Gérald Kerguillec.

Natif de Bolbec en Pays de Caux où il vécut jusqu’à sa majorité, l’artiste se remémore y avoir passé des moments de nature très forts. S’il a un temps quitté la Normandie pour Paris, il y est revint il y a quelques années pour y aménager son atelier dans l’Eure.

À Paluel, son exposition investit les trois salles d’Ateliers d’Artistes du Clos des Fées correspondant à autant de sections segmentant l’accrochage principalement sur les cimaises mais parfois également sur des blocs peints posés à même le sol. Toutes donnent donc à voir le territoire cauchois à travers la terre, les arbres et les eaux dormantes. La troisième section est consacrée au littoral. En trait d’union des trois espaces, des peintures d’oiseaux semblent comme survoler son écosystème cauchois.

Dans l’exposition monographique présentée à Paluel, le travail s’étale sur quatre décennies correspondant au parcours d’un peintre, à son regard porté au fil du temps sur les paysages avec en dernière série inédite, de grands formats sur les mares et autres eaux dormantes. Selon les œuvres, la technique de l’aquarelle est utilisée qu’elle soit brute ou recyclée comme celle pratiquée avec bonheur sur des supports kraft. Peintre d’atelier, Kerguillec ne travaille jamais directement sur le motif. Aussi ses paysages fantomatiques proviennent-ils de son esprit qui s’en est préalablement imprégné. De l’idée d’un paysage, son œuvre se révèle abstraite jusqu’à en surprendre parfois son géniteur. Le paysage réside en lui. Qu’il s’agisse de mers, de champs ou d’étangs, c’est chaque fois la projection de l’artiste qui s’exprime. De sa peinture, l’artiste révèle que le processus est chez lui plus important que le résultat.

Formé d’abord aux Beaux-Arts de Paris, Gérald Kerguillec débuta en parallèle, une collaboration avec le peintre et écrivain argentin Luis Felipe Noë dont il fut l’assistant. Né en 1952, son parcours l’a mené depuis à des rencontres qui parfois se concrétisèrent par des collaborations transversales. Ce fut ainsi le cas avec le critique d’art Ami Barak autour de la production des Mises en œuvre ou encore avec les compositeurs Dominique Lemaître et Philippe Marcel Lung. Plus tard, ce fut avec l’architecte Paul Chemetov qui rédigea la préface de son « livre d’artiste » gravé.

Dans son travail récent où le paysage est vu comme « lieu commun », la peinture de Kerguillec s’accompagne de textes d’un autre normand, l’historien d’art Paul Ardenne.

Entrée libre. Jusqu’au dimanche 30 juillet. Le Clos des Fées, du jeudi au lundi inclus de 14h30 à 18h30. Renseignements sur www.leclosdesfees-village.fr.

Le Clos des Fées – Hameau de Conteville, 24, route des falaises, 76450 Paluel.

