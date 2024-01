Loto Paluds de Noves Noves, dimanche 14 janvier 2024.

Noves Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14

Loto organisé par les 3 Bancs à la Salle de l’Amitié et au Café du Siècle.

Loto organisé par le Football Club Palunais à la Salle de l’Amitié et au Café du siècle aux Paluds de Noves. 8 cartons pleins, 24 quines.



On vous attend nombreux où filets garnis, bons d’achats, TV, carte illicado sont à gagner.

Paluds de Noves Place du Bicentenaire de la Révolution

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence