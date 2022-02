Paludisme et fonte des glaces au Groenland Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une fonte rapide des glaces du Groenland, provoquée par le réchauffement climatique ralentirait la circulation océanique dans l’Atlantique. Dans l’Atlantique, un courant d’eau chaude (et donc légère) part de l’Equateur vers le pôle Nord. Là l’eau se refroidit, ce qui l’alourdit et la fait plonger dans les profondeurs, où elle continue son voyage à travers le monde. Cependant, quand elle se mélange à l’eau douce issue de la fonte des glaces, elle devient moins salée et donc moins dense. Plus légère, elle plonge moins en profondeur, ce qui ralentit la circulation océanique, entraînant des conséquences en cascade sur la circulation atmosphérique (les températures et le régime des moussons) et sur le climat en Afrique. Ces changements impacteront le cycle de vie des moustiques (Anophèles) et celui de leur parasite responsable du paludisme (P.falciparum).

L’évolution du risque de transmission du paludisme en Afrique dépend-il de la fonte des glaces du Groenland ? Pour le savoir, suivez la démarche scientifique d’Alizée Chemison du laboratoire LSCE Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

