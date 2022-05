Paloma Pradal Quintet Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Paloma Pradal Quintet Le 360 Paris Music Factory, 12 juin 2022, Paris. Le dimanche 12 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. payant

Paloma Pradal, artiste, femme gitane par sa mère, devient résidente du 360 Music Factory. Elle présente avec sa nouvelle équipe conçue pour l'occasion, un répertoire chaud et dynamique autour de ses textes et de ses compositions. DISTRIBUTION Laurent Coulondre · Clavier

· Clavier Adrien Moignard · Guitare

· Guitare Jeremy Bruyère · Basse

Jeremy Bruyère · Basse Jon Grandcamp · Batterie

Elle présente avec sa nouvelle équipe conçue pour l’occasion, un répertoire chaud et dynamique autour de ses textes et de ses compositions. Entre le latin jazz, sa gitanería, et des touches afros, la jeune artiste vous embarque dans sa fougue qui ne connait de frontières. Du rire au larmes, du cri à la joie, le voyage sensationnel est assuré. Paloma chante le monde, la liberté et les femmes, et transmet une grande émotion.

Une soirée d’exception vous attend, accompagnée de son équipe de choc ! Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/paloma-pradal-quintet/

