PALOMA PRADAL LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

PALOMA PRADAL LE COMPTOIR, 10 février 2023, FONTENAY SOUS BOIS. PALOMA PRADAL LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:45 (2023-02-10 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Paloma Pradal, artiste, femme gitane par sa mère, compte parmi les grandes chanteuses du genre. Issue de la famille Pradal, elle porte en elle un héritage culturel hispanique important, où la rébellion et l’art sont essentiels. Sa voix sublime cet héritage hybride où le flamenco occupe une place de choix. Une présence saisissante sur scène, quasi vitale ! Talentueuse et éprise de liberté, Paloma Pradal explore tous styles de musique hip-hop, jazz, musique africaine, classique espagnol… et parcourt le monde. Elle vient avec son nouveau quartet, présenter ses compositions originales ainsi que quelques très belles reprises, entre jazz flamenco, avec ses nouveaux compagnons Bastien Andrieu, Juan Kowalczewski et Tim Alcorn. Avec Paloma PRADAL (composition, voix) Bastien ANDRIEU (clavier) Juan KOWALCZEWSKI (basse) Tim ALCORN (batterie) Votre billet est ici LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne Paloma Pradal, artiste, femme gitane par sa mère, compte parmi les grandes chanteuses du genre. Issue de la famille Pradal, elle porte en elle un héritage culturel hispanique important, où la rébellion et l’art sont essentiels. Sa voix sublime cet héritage hybride où le flamenco occupe une place de choix. Une présence saisissante sur scène, quasi vitale ! Talentueuse et éprise de liberté, Paloma Pradal explore tous styles de musique hip-hop, jazz, musique africaine, classique espagnol… et parcourt le monde. Elle vient avec son nouveau quartet, présenter ses compositions originales ainsi que quelques très belles reprises, entre jazz flamenco, avec ses nouveaux compagnons Bastien Andrieu, Juan Kowalczewski et Tim Alcorn. Avec

Paloma PRADAL (composition, voix)

Bastien ANDRIEU (clavier)

Juan KOWALCZEWSKI (basse)

Tim ALCORN (batterie) .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Autres Lieu LE COMPTOIR Adresse Halle Roublot - 95 rue Roublot Ville FONTENAY SOUS BOIS Tarif 18.0-18.0 lieuville LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Departement Val-de-Marne

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-sous-bois/

PALOMA PRADAL LE COMPTOIR 2023-02-10 was last modified: by PALOMA PRADAL LE COMPTOIR LE COMPTOIR 10 février 2023 Le Comptoir Fontenay-sous-Bois

FONTENAY SOUS BOIS Val-de-Marne