Concert Hotel Lux + Mata Hari Paloma Nîmes, mercredi 14 février 2024.

Concert Hotel Lux + Mata Hari Musight Club et Paloma présentent HOTEL LUX et Mata Hari

20H / Club

Tarif plein 8€ / Tarif réduit 6€ Mercredi 14 février, 20h00 Paloma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T20:00:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

♨️ HOTEL LUX ♨️

Nouvelle preuve de la vitalité de la scène rock britannique actuelle, voici les impétueux Hotel Lux ! Avec seulement une poignée de singles rageurs en poche, ces six jeunes lads se font connaître en 2017 avec « The Last Hangman », monument post-punk disponible sur la BO de Peaky Blinders, of course !

Depuis, le groupe a évolué, pris de l’assurance, passant des influences classiques des Dr Feelgood, The Stranglers et Ian Dury à des Neil Young, Brian Eno et The Waterboys.

Résultat un 1er album « Hands Accross The Creek (chez The state51 Conspiracy) » punk-rock riche et juste sorti début 2023, qui enchaîne sur une tournée française ! Ambitieux et plein de confiance, le sextet marche définitivement dans les pas de leurs aînés Fontaines D.C., The Murder Capital, ou Shame.

MATA HARI

Basé dans la sulfureuse ville de Béziers, MATA HARI est un groupe qui n’a pas peur de mettre les pieds dans le plat.

Mélangeant le Post Punk avec des influences Techno et Garage,

le trio hybride les genres pour se forger une identité propre et

s’affranchir des seuls codes du Rock.

Après un premier EP remarqué par la presse spécialisé, c’est sur scène qu’ils se sont forgés leur véritable identité.

Dans des grandes salles comme dans des caves, le trio délivre sa musique avec la même intensité et la même sincérité.

Leur 2ème EP « REMAIN SILENT » sort en Février 2023.

Paloma 250 chemin de l’aérodrome, Nîmes Nîmes 30900 Mas de Mingue Gard Occitanie 0411940010 http://www.paloma-nimes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/musight-club/evenements/concert-hotel-lux »}] Si Paloma est un bâtiment imposant de 5000 m2 et un équipement 360°, susceptible d’assumer les différentes phases de la production et doté des dernières technologies numériques, c’est avant tout un lieu de vie ouvert, convivial et coloré, partiellement aménagé de mobiliers vintages et dont la signalétique se veut humoristique et décalée.



Le bâtiment a été conçu par Jean-Michel Bertreux, du Cabinet d’Architectes TETRARC : au travers de ses formes et de son envergure, il exprime l’énergie créatrice, «pousse les murs, les déforme, les allonge, les projette dans l’espace…».

rock concert post-punk