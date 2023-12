KID FRANCESCOLI PALOMA Nimes, 26 janvier 2024, Nimes.

La « French Riviera Touch », c’est ainsi que l’on nomme le terrain de jeu dont Kid Francescoli est le maître. La preuve ne serait-ce qu’avec – pour n’en citer qu’un – le succès de son morceau « Moon » (maintenant certifié diamant avec plus de 150 millions de streams). Mathieu Hocine, producteur, crooner et multi-instrumentiste marseillais n’a pas chômé au retour de ses tournées internationales à guichets fermés, et le voici de retour avec « Sunset Blue », un nouveau disque de fin d’été attendu pour septembre 2023. Hommage à ses racines méditerranéennes, concentré d’optimisme et super production aux côtés de ses amis de longue date, French 79, Bamby H2O, Stan Neff et Alex Gopher… Pas de doute, le Kid a trouvé la recette de l’été éternel.

Tarif : 22.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

PALOMA 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes