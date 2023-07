Exploration immersive de Paloma : découvrez ses coulisses, ses studios et sa programmation Paloma Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes.

Exploration immersive de Paloma : découvrez ses coulisses, ses studios et sa programmation Samedi 16 septembre, 09h30, 11h30, 14h00, 16h00 Paloma Gratuit. Sur inscription. Préciser nom / prénom / téléphone / créneau horaire souhaité et nombre de personnes.

Plongez dans l’histoire et le projet de Paloma à travers des visites des coulisses, des présentations techniques, une immersion dans le fonctionnement des studios de répétition et une exploration de la programmation trimestrielle.

Avec plus de 5000 mètres carrés à explorer, vous découvrirez les studios de répétition aux décors monochromes, les loges rétro, les appartements et bureaux, ainsi que la grande salle et la zone technique. Cette visite ludique vous permettra de découvrir les courbes, les couleurs, les projets, les activités et les secrets de Paloma.

Paloma 250 chemin de l’aérodrome, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Mas de Mingue Gard Occitanie 04 11 94 00 10 http://paloma-nimes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 11 94 00 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@paloma-nimes.fr »}] Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques actuelles de Nîmes et de sa région. Ce bâtiment de 5000 m², doté des dernières technologies numériques, exprime au travers de ses formes et de son envergure l’énergie créatrice : il « pousse les murs, les déforme, les allonge, les projette dans l’espace…».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Ville de Nîmes