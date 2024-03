Paloma Negra A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Saint-Senoux, samedi 22 juin 2024.

Début : 2024-06-22T20:30:00+02:00 – 2024-06-22T22:00:00+02:00

À la croisée du flamenco, du jazz et de la musique mexicaine, ce quartet chante la nostalgie, la joie de vivre et la passion dans la langue de Cervantès, convoquant avec énergie et virtuosité les esprits du nouveau monde. Un répertoire joyeux et festif porté par la belle voix très légèrement voilée de Barbara Letoqueux et le soutien énergique de ses trois complices virtuoses.

Ensemble, ils composent des thèmes et chansons venues d’ailleurs, dans un univers hispanique aux sonorités intensément ensoleillées et pimentées.

En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de St Senoux

A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Saint Senoux Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne

