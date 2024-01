AVATAR PALOMA – GRANDE SALLE Nimes, vendredi 22 mars 2024.

AVATAR sauvera le Heavy Metal.Aucune arme sur cette planète ne peut défier la puissance de la guitare électrique. Pendant des décennies, le métal a été la force la plus puissante connue de l’homme. Ses dents sonores ont rongé le statu quo à maintes reprises, repoussant les limites de ce qui peut être créé dans le mariage entre le sang et la machine. Si l’on devait sculpter un Mont Rushmore pour tous les titans du genre, il s’étendrait sur toute la planète. C’est un phare brûlant, celui des marginaux et des rebelles.Au fil du temps, une grande partie de la scène s’est divisée en deux camps tout aussi stagnants l’un que l’autre. Le premier est à jamais figé dans le passé, ne cherchant plus à diriger. Le second est composé de ceux qui ont oublié les ingrédients les plus importants de ce qui a fait du metal ce qu’il était et doit rester. Ils ont perdu le contact avec le diable. Ils ont oublié comment bouger. Dans un genre qu’il vaut mieux expérimenter avec tout son corps, ils ont perdu le désir.Nous avons grandi ensemble. John et Jonas ont créé le groupe alors qu’ils n’avaient que 15 et 14 ans. Johannes les a rejoints à l’âge de 16 ans, tout comme Henrik et enfin Simon, qui a été remplacé par Tim, un ami de longue date, en 2012. Tout en redéfinissant constamment ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, nous faisons partie des quelques rares groupes qui sont restés une véritable bande de frères. Le métal a été notre clé du royaume, notre façon de voir le monde. En finançant nous-mêmes nos débuts lorsque nous avions entre 18 et 19 ans, nous n’avons jamais attendu l’approbation ou la permission de qui que ce soit. Avec DANCE DEVIL DANCE, nous sommes déterminés à donner quelque chose en retour pour tout ce que nous avons reçu.DANCE DEVIL DANCE a été enregistré dans la nature suédoise, loin du glamour des grandes villes et des studios modernes. Jay Ruston (Anthrax, Mr. Bungle, Crobot, Stone Sour, Amon Amarth, Uriah Heep etc.) est revenu en tant que producteur. Il a travaillé pour la première fois avec nous lorsqu’il a mixé Hail the Apocalypse, un rôle qu’il a repris sur Feathers & Flesh avant de prendre le volant en tant que producteur sur Avatar Country et Hunter Gatherer. Nous n’avons pas eu besoin de personnel supplémentaire. Nous sommes restés ensemble pendant un mois, mangeant, dormant et respirant DANCE DEVIL DANCE, juste nous six.Avec du cran et de la volonté, nous avons fait de la musique de la seule manière dont le métal devrait être fait. Le métal moderne est trop souvent homogénéisé par le fait que tout le monde utilise les mêmes échantillons de batterie et les mêmes pré-sélections pour les guitares. DANCE DEVIL DANCE est le son de nos corps en mouvement, et rien d’autre. Le son est dur parce que nous jouons dur. Il est fort parce que nous sommes forts. Tous les groupes connaissent le défi de capturer la rage d’une performance scénique sur bande. Cette fois, nous avons réussi. Cet album saigne d’un sang noir, matraqué par la route.Nous sommes un cirque de métal. La route est notre maison. DANCE DEVIL DANCE reflète toute la folie de ce monde et des mondes au-delà. C’est une célébration de la laideur et un défi face à tout ce qui est considéré comme beau. Le métal doit vous faire bouger. Le métal est une musique pour le corps. Nous ne savons pas quand cela s’est produit, mais il semble qu’à un moment donné, récemment, la plupart des gens ont décidé que cette musique était mieux appréciée assis. C’est une grande tragédie et il faut y remédier. Pourquoi une batterie, pourquoi une basse, si les gens ne bougent pas leurs pieds ?Et les pieds bougeront en effet. Notre musique a toujours été faite pour la scène, comme tout le monde peut en témoigner, que ce soit en tant que groupe d’ouverture pour des grands comme Iron Maiden ou Slipknot, ou en jouant sur les grandes scènes du Wacken, du Hellfest, du Download, du Rock on the Range, du Poland Rock, et bien d’autres encore, ou en amenant tout le freakshow avec nous, en tête d’affiche soir après soir. D’une côte à l’autre des États-Unis d’Amérique et du Canada. Du Mexique jusqu’au Brésil, dans toute l’Europe, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Le monde entier est notre scène et vous feriez mieux de vous préparer, car lorsque nous commencerons, vous serez tous les jouets du diable.Avatar est composé de :Johannes Eckerström, chantJohn Alfredsson, batterieJonas Jarlsby, guitareHenrik Sandelin, basseTim Öhrström, guitareDiscographie :Thoughts of no Tomorrow (2007)Schlacht (2007)Avatar (2009)Black Waltz (2012)Hail the Apocalypse (2014)Plumes et chair (2016)Avatar Country (2018)Le roi vit à Paris (2019)Hunter Gatherer (2020)Going Hunting (single, 2021)So Sang the Hollow (single, 2021)Construction of Souls (single, 2021)Cruel and Unusual (single, 2021)

Tarif : 27.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30