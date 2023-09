TINALN: HOWLIN’ JAWS PALOMA – CLUB Nimes, 10 novembre 2023, Nimes.

Tarif : 7.5 à 7.5 euros.

En journée :Ligne A, arrêt Villon. Fréquence : toutes les 10 minutesLigne E, arrêt Citadelle. Fréquence : toutes les 15 minutesLignes périurbaines 13, 15, 16 (arrêt SMAC Paloma) et 11 (arrêt Villon)Les soirs de concerts :Navette spécifique « SMAC Paloma » : départ du centre ville 30 mn avant l’ouverture des portes tous les soirs de concerts et départ devant Paloma à la fin des concerts.Trajet : Jaurès (angle rue du Cirque Romain) – Montcalm – Arènes/Square du 11 novembre – Gare/Feuchères – SMAC Paloma La salle est située en face de l’aérodrome Nîmes-Courbessac.Entre la route d’Avignon et le Chemin de l’Aérodrome.Autoroute Nîmes-Est A9 sortie 24Temps de parcours depuis Uzès : 30 mn Arles : 30 mn Avignon : 30 mn Montpellier : 40 mn Alès : 55 mn Marseille : 1 hNB: Pensez au co-voiturage !

PALOMA – CLUB

250 Chemin de l’aerodrome Nimes 30000

