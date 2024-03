PALOMA 6MIC Aix En Provence, mercredi 18 décembre 2024.

Paloma, la gagnante de Drag Race France Saison 1 sillonnera les routes de France, de Belgique et de Suisse avec son spectacle Paloma au PluriElles et s’apprête à illuminer la scène du 6MIC le 18 décembre 2024.De ses malles pleines à craquer sortiront sept femmes hautes en couleurs qui prendront vie sous les yeux du public à la faveur d’un changement d’accent, de perruque ou de look. Une galerie de femmes allant de Fanny Ardant à Lolashiva en passant par d’autres personnages aussi attachantes qu’hilarantes !PALOMA au PluriElles est une performance scénique ; un spectacle drôle, résolument féminin et un brin féministe !___BIOGRAPHIEAvec Paloma au PluriElles, Hugo Bardin, comédien formé au cours Florent et metteur en scène multi récompensé, sillonnera la France, la Belgique et la Suisse tout au long de la saison 23/24. Hugo Bardin remporte Drag Race France saison 1 sous les traits de Paloma – personnage né à l’occasion d’un court-métrage et qui lui a été inspiré par Paloma Picasso et les actrices d’Almodóvar – et dont la notoriété explose littéralement pendant une tournée hexagonale à guichets fermés du Légendaire Cabaret Club réunissant les drags du concours télévisé.Seule et plurielles, Paloma est de retour sur scène avec un spectacle résolument féminin et un brin féministe. Sept femmes hautes en couleurs incarnent les passions et les névroses de leur créateur. D’aucun.e.s reconnaîtront Fanny Ardant à la cérémonie des César, la gourou Lolashiva causant à ses louves lors d’un stage de renaissance chamanique à la découverte du féminin sacré ou encore la directrice de casting Viviane Vivier en plein exercice. D’autres personnages aussi attachants qu’hilarants naîtront sous vos yeux à la faveur d’un changement d’accent, de perruque ou de look.Sous la plume accompagnatrice et le regard bienveillant de Maximilien Marçais-Husson, Hugo Bardin est pénétré de sept femmes et d’une rousse qui prennent vie chaque soir devant un public très enthousiaste.« Quand on me demandait ce que je voulais faire après Drag Race, voilà ce que je veux faire ! » termine Hugo Bardin sans fards chaque soir.Nom du spectacle : Paloma au PluriEllesMetteur en scène : Hugo BardinAuteur(s) : Hugo Bardin, Maximilien Marçais-Husson

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-12-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13