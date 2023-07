Visite de jardin Palmeraie du Sarthou Bétous, 16 septembre 2023, Bétous.

Visite de jardin 16 et 17 septembre Palmeraie du Sarthou Gratuit – 6 ans. 4,50 € – de 12 ans et PMR. 8,50 € adultes et plus de 12 ans.

La Palmeraie du Sarthou – jardin exotique de 10 hectares, classé « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture depuis 2006 est un patrimoine où l’expression artistique trouve toute sa place.

Palmeraie du Sarthou Sarthou, 32110 Bétous Bétous 32110 Gers Occitanie 05 62 09 01 17 http://www.palmeraiesarthou.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 01 17 »}] Ce jardin a été créé par les actuels propriétaires à partir de 1980 sur une surface initiale de 5000 m2. À cette époque, les premiers palmiers ont été semés, donnant naissance à la Palmeraie.

Ensuite, tous les 10 ans, le jardin a connu des avancées remarquables. En 1990, un terrain de 2 ha est venu s’ajouter, sur lequel a été implanté le verger conservatoire et la prairie restaurée. En 2000, le parc s’est agrandi de 6 ha pour accueillir une serre tropicale, des bassins d’agrément pour lotus et nénuphars, ainsi que des collections de bambous et un vaste parking public. Enfin, en 2010, l’achat d’une ancienne ferme Gasconne du XVIIe siècle a enrichi le site d’un intérêt culturel supplémentaire grâce à sa richesse patrimoniale. En 2020, une authentique forêt Armagnacaise et son taillis voisin sont venus compléter et protéger cet écrin naturel.

Au fil des années, des expositions de sculptures d’artistes contemporains, certains jouissant d’une réputation internationale, se sont installées et intégrées harmonieusement dans le jardin, mettant en avant le travail de la matière, qu’il s’agisse de pierre, de béton ou de métal… D 111 entre Aignan et Nogaro. Suivre le fléchage « Jardin Exotique ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Aché DeCuba