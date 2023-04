La musique des hommes Palmeraie du Sarthou, 3 juin 2023, Bétous.

La musique des hommes 3 et 4 juin Palmeraie du Sarthou à partir de 12 ans et adultes : 8,50 € – de 6 à 11 ans et PMR : 4,50 € – gratuit moins de 6 ans

« Osmose I »

Exposition de Hans Christian Vergara

Hans Christian Vergara, artiste peintre, plasticien et fondateur du Conservatoire des faciès,

Les visages moulés lors des journées Européennes du Patrimoine 2022, serviront à la seconde étape du projet, « Osmose II » : la création d’installations plastiques qui seront présentées sur les mêmes lieux, lors de l’édition 2023 des Rendez-vous au jardin. Ce sera l’occasion, pour certains dont les faciès auront été collectés au cours de la première phase, de découvrir les œuvres et installations réalisées.

Le Conservatoire des faciès

Projet artistique international initié en 2010 en Nouvelle-Calédonie, le Conservatoire des faciès consiste en la création, grâce à la technique du moulage, d’une collection de visages issus du monde entier, puis à la réalisation, à partir de ces mêmes visages, d’œuvres d’art et d’installations plastiques.

Collecter un panel de facies reflétant la diversité ethnique de la population locale ou de passage, conserver des traits à la fois uniques et particuliers, mettre en avant artistiquement ce fonds morphologique, sans aucune discrimination raciale ou sexuelle ni atteinte à la dignité humaine, tels sont les objectifs du Conservatoire des faciès.

Les œuvres d’art et installations plastiques créées dans le cadre de cette initiative visent autant à témoigner d’une égalité fondamentale et inébranlable entre les êtres humains qu’à inviter les spectateurs à la réflexion sur les thématiques touchant aux interactions entre les hommes, leurs sociétés et leur environnement.

https://www.hansvergara.com/conservatoire.php

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

©Hans Vergara