Palmer / Manu Theron & guest Casa Consolat Marseille, samedi 23 mars 2024.

Palmer / Manu Theron & guest ♫♫♫ Samedi 23 mars, 19h00 Casa Consolat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

Première partie de soirée du 23 mars de 19h à 20h:

La Casa Consolat a le plaisir d’accueillir sur scène Palmer (@palmerisme_), un groupe unique en son genre venu tout droit venu de València.

Avec un répertoire qui compte quatre albums et une cinquantaine de chansons en catalan, Palmer nous promet une soirée où la tradition valencienne rencontre le rythme entraînant de l’électro, la techno et l’attitude punk.

Reconnus pour leurs performances live dynamiques et amusantes, ils savent comment faire danser tout le monde, en mélangeant les sons de la rave avec des touches traditionnelles du Pays Valencien.

Venez découvrir Palmer et laissez-vous entraîner dans une expérience musicale où le folklore en catalan se mêle à l’électro

Suite de la soirée avec un concert avec Manu Theron & guest dès 21h30

Bar et restauration de la casa

PAF

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]