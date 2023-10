Marché de Noël de Cruéjouls Palmas d’Aveyron, 26 novembre 2023, Palmas d'Aveyron.

Palmas d’Aveyron,Aveyron

La MAM L’Arb’Aoucelous organise un marché de Noël le dimanche 26 Novembre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Cruéjouls. De nombreux exposants vous y attendent de quoi faire plaisir à vos proches ! Présence du Père Noël !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Palmas d’Aveyron 12310 Aveyron Occitanie



The MAM L’Arb’Aoucelous is organizing a Christmas market on Sunday November 26 from 10am to 5pm at the Cruéjouls village hall. Numerous exhibitors will be on hand to delight your loved ones! Santa Claus will be there!

El MAM L’Arb’Aoucelous organiza un mercado navideño el domingo 26 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, en el ayuntamiento de Cruéjouls. Habrá muchos expositores para tentar a sus amigos y familiares Papá Noel también estará presente

Das MAM L’Arb’Aoucelous organisiert am Sonntag, den 26. November von 10:00 bis 17:00 Uhr einen Weihnachtsmarkt im Festsaal von Cruéjouls. Zahlreiche Aussteller erwarten Sie dort, um Ihren Lieben eine Freude zu machen! Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac