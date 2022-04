PALMARÈS RÉGIONAL D’ARCHITECTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 14 avril 2022, Bordeaux.

PALMARÈS RÉGIONAL D’ARCHITECTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE

du jeudi 14 avril au vendredi 13 mai à Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Architectes, urbanistes, maîtres d’ouvrage : déposez vos projets construits sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et livrés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, peu importe la localisation de votre agence. Étudiants, jeunes diplômés : proposez vos projets non-construits innovants s’inscrivant dans des problématiques du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. DÉPÔT DES PROJETS JUSQU’AU 13 MAI 2022 MINUIT Une restitution XXL : ce palmarès est destiné à recenser et promouvoir la plus grande diversité de projets architectural, urbain et paysager en Nouvelle-Aquitaine. L’ensemble des projets participants sera valorisé avec un site internet [www.palmares.archi](http://www.palmares.archi), une soirée de remise des prix, une exposition adaptée à l’itinérance, complétée par une édition et des événements dans toute la région. [RÈGLEMENT ET INSCRIPTIONS](http://www.palmares.archi) PARTENAIRES CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES / MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN / MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS / LE PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE URCAUE / CAUE 17 / CAUE 33 / CAUE 40

Un principe S / M / L / XL + I : peu importe les programmes ou les budgets, vous trouverez un prix à votre taille. Participez à la 3ème édition du PRAd’A !

Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00;2022-04-18T00:00:00 2022-04-18T23:59:00;2022-04-19T00:00:00 2022-04-19T23:59:00;2022-04-20T00:00:00 2022-04-20T23:59:00;2022-04-21T00:00:00 2022-04-21T23:59:00;2022-04-22T00:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T00:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T23:59:00;2022-04-30T00:00:00 2022-04-30T23:59:00;2022-05-01T00:00:00 2022-05-01T23:59:00;2022-05-02T00:00:00 2022-05-02T23:59:00;2022-05-03T00:00:00 2022-05-03T23:59:00;2022-05-04T00:00:00 2022-05-04T23:59:00;2022-05-05T00:00:00 2022-05-05T23:59:00;2022-05-06T00:00:00 2022-05-06T23:59:00;2022-05-07T00:00:00 2022-05-07T23:59:00;2022-05-08T00:00:00 2022-05-08T23:59:00;2022-05-09T00:00:00 2022-05-09T23:59:00;2022-05-10T00:00:00 2022-05-10T23:59:00;2022-05-11T00:00:00 2022-05-11T23:59:00;2022-05-12T00:00:00 2022-05-12T23:59:00;2022-05-13T00:00:00 2022-05-13T23:59:00